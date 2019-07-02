AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AP Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.

Avrupa Birliği, ekim ve kasım aylarında dolacak olan AB sorumlularının yerine gelecek isimleri belirledi.

AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kaldı.

Kabine değişikliği

Brüksel zirvesinde liderler üç gündür AB Komisyon Başkanı ve Parlamento Başkanı olmak üzere AB Yüksek Temsilcilerinin isimlerinde uzlaşmaya çalışıyor.

Birliğin en önemli makamlarında yapılan değişiklikler neticesinde pek çok isim, makamını yerine geleceklere bırakacak.

Jean Claude Juncker - Ursula von der Leyen

AB'nin en renkli simalarından biri olan Jean Claude Juncker'in görev süresi ekim sonunda dolacak.

Juncker'in yerine geçmesine oy birliği ile Alman Savunma Bakanı Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda karar kıldı.

Leyen, Türkiye ile İncirlik konularında yaşadığı problemlerle hatırlanıyor.

Donald Tusk - Charles Michel

Avrupa Konseyi Başkanlığı için liberal bir isim olan Belçika Başbakanı Charles Michel aday gösterildi.

Charles Michel Belçika'da Başbakanlık koltuğundan istifa ederek ayrılmıştı.

BM'nin Göçmen Paktı konusuna karşı çıkan Michel, göçmen ve mülteci karşıtı olarak biliniyor.

Antonio Tajani - Sergei Stanishev

2017 yılında göreve gelen İtalyan Antonio Tajani'nin yerine gelecek olan Sergei Stanishev Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olarak bulunuyor.

Selahattin Demirtaş ile görüşme yapmak için 2016 yılında Türkiye'ye gelen Stanishev, Avrupalı sosyalist hareketin bir parçası.

Federica Mogherini - Josep Borrell

Türkiye'nin yakından tanıdığı ve özellikle göçmenler konusunda ismini sıkça duyduğu Mogherini için de yolun sonu göründü.

Görev süresinin bitmesiyle makamından ayrılacak olan Mogherini, yerini İspanya'nın Dışişleri Bakanı olan Josep Borrell'e bırakacak.