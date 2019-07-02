HABER /  DÜNYA

Beyaz Saray'da 'acil durum' hareketliliği! Pence, programını iptal etti

Beyaz Saray'da 'acil durum' hareketliliği! Pence, programını iptal etti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Washington'da kalmasını gerektiren bir durumun ortaya çıkmasıyla' birlikte seyahat planını iptal ederek Beyaz Saray'a döndü. Eş zamanlı olarak Putin'in de bütün programlarını iptal edip Savunma Bakanı Şoygu ile görüşme planlaması, sosyal medyada çeşitli iddiaların dolaşıma girmesine sebep olmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü.

"Washıngton'a dönmesini gerektiren bir durum ortaya çıktı"

Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yetkilisi: Sağlık durumu ya da güvenlik konusuyla ilgisi yok

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.

New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuruda ise Başkan Yardımcısı'nın uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti.

Putin tüm programını iptal etti

Beyaz Saray'daki bu durumla eş zamanlı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de tüm programlarını iptal edip Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile toplantı planlaması, sosyal medyada farklı söylentilere neden olmuştu.

Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı
AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı
İzmir'de okul müdürü cinayetinin toplantıyla planlandığı iddiası
İzmir'de okul müdürü cinayetinin toplantıyla planlandığı iddiası
ABD Senatosu o silahlar için soruşturma istedi
ABD Senatosu o silahlar için soruşturma istedi
Ankara'da sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdüler
Ankara'da sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdüler
Ozan'dan itiraf! 'Bayern'e gitmedim çünkü...'
Ozan'dan itiraf! 'Bayern'e gitmedim çünkü...'
Kaşıkçı basın örgütünün 'acil' listesinde ilk sırada
Kaşıkçı basın örgütünün 'acil' listesinde ilk sırada
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray imzalar için gün sayıyor
Galatasaray imzalar için gün sayıyor
Mersin'deki ölümlerle ilgili yeni gelişme! Tehlikedeki insanların listesini verdi
Mersin'deki ölümlerle ilgili yeni gelişme! Tehlikedeki insanların listesini verdi
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Antalya'da kocasını bıçaklayan kadın serbest kaldı
Antalya'da kocasını bıçaklayan kadın serbest kaldı
BAE şeyhinin oğlu öldü! Ülkede 3 gün yas ilan edildi
BAE şeyhinin oğlu öldü! Ülkede 3 gün yas ilan edildi
2 Temmuz'da ne oldu Sivas Katliamı nedir Madımak Oteli olayı
2 Temmuz'da ne oldu Sivas Katliamı nedir Madımak Oteli olayı
Mardin'de bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı
Mardin'de bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı
Sivas katliamı kaç yıl oldu 2 Temmuz olayları bugün kaçıncı yıldönümü
Sivas katliamı kaç yıl oldu 2 Temmuz olayları bugün kaçıncı yıldönümü
Yorumlar 2 yorum