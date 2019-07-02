Beyaz Saray'da 'acil durum' hareketliliği! Pence, programını iptal etti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Washington'da kalmasını gerektiren bir durumun ortaya çıkmasıyla' birlikte seyahat planını iptal ederek Beyaz Saray'a döndü. Eş zamanlı olarak Putin'in de bütün programlarını iptal edip Savunma Bakanı Şoygu ile görüşme planlaması, sosyal medyada çeşitli iddiaların dolaşıma girmesine sebep olmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü.

"Washıngton'a dönmesini gerektiren bir durum ortaya çıktı"

Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yetkilisi: Sağlık durumu ya da güvenlik konusuyla ilgisi yok

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.

New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuruda ise Başkan Yardımcısı'nın uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti.

Putin tüm programını iptal etti

Beyaz Saray'daki bu durumla eş zamanlı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de tüm programlarını iptal edip Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile toplantı planlaması, sosyal medyada farklı söylentilere neden olmuştu.

Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.