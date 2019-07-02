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Giresun'da denizde kaybolan öğretmenin cansız bedeni bulundu

Demirören Haber Ajansı
Giresun'da denizde kaybolan öğretmenin cansız bedeni bulundu

GİRESUN'da, girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın 4 gün sonra balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu.

GİRESUN Beygirkumu Plajı'nda cumartesi günü meydana gelen olayda; müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Balcı ve Çilingir'i gören plajdakiler suya atladı. Çilingir, suya girenler tarafından kurtarılırken, Balcı ise kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD), AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesinde tedaviye alınırken, kaybolan Balcı için ise arama-kurtarma çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik ekiplerine ait helikopter ile geminin de kullanıldığı aramalar da Selim Balcı'nın balıkçılar tarafından Espiye ilçesi Gülburnu köyü açıklarında cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Balcı'nın cesedi otopsi için Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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