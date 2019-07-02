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Galatasaray imzalar için gün sayıyor

Galatasaray imzalar için gün sayıyor

Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u kadrosuna katan Galatasaray'da gözler yeni takviyelere çevrildi. Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde başlayacak sarı kırmızılıları transferde hareketli günler bekliyor.

Takviye yapabilmek için oyuncu satmak ve kaynak yaratmak zorunda olan Galatasaray'da tüm gözler Diagne'ye çevrildi. Adı Suudi Arabistan kulüpleri ile sıkça anılan ve Senegal ile kampta bulunan 27 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 yıl daha kontratı bulunduğunun altını çizerek ayrılmayacağına vurgu yaptı.

Santrafor bölgesi için düşünülen isimlerden biri olan Vedat Muriç için teklifini sunan Galatasaray beklemeye geçti, Çaykur Rizespor cephesi ile temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Listenin 1 numarası Ever Banega

Öte yandan Galatasaray'da listesinin 1 numarası Ever Banega için hem bütçe sorunu hem de Sevilla'nın transfer stratejisi imzanın gecikmesine neden oluyor. Şu ana kadar 3 oyuncusunu kaybeden İspanyol ekibin planı önce kadrosuna takviye yapmak ve ardından gönderilecek isimler için gelecek teklifleri masaya yatırmak... Arjantinli oyuncunun Galatasaray'a gelmek istemesi sarı kırmızılıların elini güçlendirirken, Endülüs ekibi birkaç oyuncunun transferini netleştirmeden başta Banega olmak üzere hiçbir oyuncusu teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor. Teknik direktör Fatih Terim, ısrarla kadrosuna görmek istediği yıldız oyuncunun hem ligde hem de Avrupa’da takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyor. 

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