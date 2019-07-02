Anayasa Mahkemesi CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Anadolu Ajansının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlanmasına ilişkin açtığı iptal başvurusunu kabul etti.
CHP, 33 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlayan maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.
İlk incelemede eksiklik görmedi
AYM Genel Kurulu, başvuruya dair dün gerçekleşen gündem toplantısında ilk incelemeyi yaptı. İlk incelemede eksiklik görmedi.
Yüksek mahkeme iptal istemini esastan görüşerek karar verecek.
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