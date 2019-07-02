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Galatasaray'ın yeni golcüsünü İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'ın yeni golcüsünü İtalyanlar duyurdu

İtalyan medyası, Galatasaray'ın bonservisi Watford'da olan ve geçtiğimiz sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen Stefano Okaka'yı transfer edeceğini yazdı.

İtalya'nın ünlü spor haber sitesi La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın sürpriz golcüsünü duyurdu. La Gazzetta dello Sport'ta Udinese'nin Nestorovski'yi transfer edeceğini belirten haberde, Galatasaray'ın sürpriz hamlesine de yer verildi.

16 maçta 6 gol
Bonservisi Watford'da olan ve geçtiğimiz sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen ve 16 karşılaşmada 6 gole imza atan Stefano Okaka'nın Galatasaray'a transfer olabileceğinin altı çizildi.

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