Suriyeli bir esnaftan duygulandıran görüntüler

Dünyanın farklı bölgelerinde savaşlar devam ederken bu durum mülteci krizini de ortaya çıkarıyor. Suriyeli mültecilere kapılarını açan Türkiyeli vatandaşlar için Suriye'de duygulandıran görüntüler ortaya çıktı.

Savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan binler çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı insan anavatanlarını terk etmek zorunda bırakılıyor. Yıllardır bitmeyen Suriye dramı ise hala yüreklerimizi yaralıyor. Türkiye milyonlarca Suriyeliyi evinde misafir ediyor.

Bu misafirperverliğin karşılığı ise Suriye'ye gidildiğinde Türkiyeli vatandaşlar tarafından gözlemleniyor. Duygulandıran görüntüler ortaya çıkıyor.