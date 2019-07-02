HABER /  BEŞİKTAŞ

Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı
Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve siyah-beyazlı teknik ekip sağlık kontrollerinden geçti. 

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Caner Erkin yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Riva’da start verecek. Erkin, özel bir hastanede sağlık taramasından geçti. Erkin’in yanı sıra Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alan Şenol Fidan, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi de sağlık kontrollerinden geçti. 

Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner ve teknik ekibin; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ve akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere sağlık taramasının tamamlandığı belirtildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Camide trafik eğitimi dönemi
Camide trafik eğitimi dönemi
Oyun oynarken tırmandığı duvardan düştü!
Oyun oynarken tırmandığı duvardan düştü!
Melih Gökçek'i zor durumda bırakacak broşür haberi doğru mu?
Melih Gökçek'i zor durumda bırakacak broşür haberi doğru mu?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan çarpıcı Onur Yürüyüşü çıkışı!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan çarpıcı Onur Yürüyüşü çıkışı!
Buğday ayıklarken kolunu patoz makinesine kaptırdı!
Buğday ayıklarken kolunu patoz makinesine kaptırdı!
Ölünce kadavra olmak isteyen 'Kadavra Hasan'ın isteği olmadı
Ölünce kadavra olmak isteyen 'Kadavra Hasan'ın isteği olmadı
ÖNCEKİ HABERLER
Kurbanlık fiyatları 2019 Diyanet küçükbaş ne kadar oldu?
Kurbanlık fiyatları 2019 Diyanet küçükbaş ne kadar oldu?
Suriyeli bir esnaftan duygulandıran görüntüler
Suriyeli bir esnaftan duygulandıran görüntüler
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi okullar ne zaman açılıyor?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi okullar ne zaman açılıyor?
Lucescu'dan Beşiktaş itirafı: Görüştük ama anlaşamadık
Lucescu'dan Beşiktaş itirafı: Görüştük ama anlaşamadık
Merve Büyüksaraç Acun Ilıcalı olayı nedir Merve Büyüksaraç ne dedi?
Merve Büyüksaraç Acun Ilıcalı olayı nedir Merve Büyüksaraç ne dedi?
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor
Kaçış sendromu nedir kaçış sendromu belirtileri neler?
Kaçış sendromu nedir kaçış sendromu belirtileri neler?
Yorumlar