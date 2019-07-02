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Muhammet Demir Medipol Başakşehir'de

Demirören Haber Ajansı
Muhammet Demir Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Sivasspor forması giyen Muhammet Demir ie 4 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına hız veren Medipol Başakşehir, golcü takviyesi yaptı.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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