CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki grup toplantısında son dakika açıklamalar... Gündeme ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?" sorusunu sordu.

Kılıçdaroğlu, "Ergenekon'a 12 yıl sorun "pardon" deniyor; 12 yılda bu ailelerin çektiği dramın hesabını, hapishanede ölenlerin hesabını kim verecek" diye sordu.

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu. Neyi istişare edecekler?" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunlara 13 bin lira para verdiler. Bunlar da dediler ki 13 bin lira veriyorlar. Dediler ki, 'Yükseltin bu parayı' Ne oldu? 18 bin lira oldu. Neyin istişaresi bu?" dedi.

"Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?" sorusunu soran Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyor. Olabilirsin diyorlar. Seçime giriyor ama hapishanede kalacaksın diyorlar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Kandırılmışız mı diyeceksin?"

-Ben bu davaların savcısıyım demişti. O kişiye sormak istiyorum. Memnun musun, hicap mı duyuyorsun? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yine 'biz kandırılmışız' mı diyeceksin? Binlerce kişiyi, aileyi mahkum ettiler. Yazıktır, günahtır. Adalet burada mı?

"Cumhurbaşkanı olabiliyorsa hapiste ne işi var"

-Eren Erdem, Osman Kavala neden içeride? Sırrı Süreyya Önder siyasette önemli bir entelektüel. Bırakın siyaset adamını önemli bir entelektüel niye içeride? Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? 'Cumhurbaşkanı adayı olacağım' diyor. Olabilirsin diyorlar. Seçime giriyor ama hapishanede kalacaksın diyorlar. Vicdan sahibi, adaleti isteyen her kişiye sormak istiyorum. Bu kişi cumhurbaşkanı olabiliyorsa hapiste ne işi var. Adalet sadece bizim için değil herkes için, insan için, evren için adalet istiyoruz. Barış bildirisine imza atan akademisyenler fikrini beğenin beğenmeyin neden içeride? Cumhuriyet yazarları neden içeride?

"Gerçekten bir reform mu var göreceğiz"

-Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce tweet atmış. 'Sen misin başarılı olan? Gel bakalım mahkemeye.' Hani adalet ? Akşener'e FETÖ soruşturması. Gizli kararı koyuyorlar dosyaya. Ne gizlisi kardeşim çağırın mahkemeye gelirim savunmamı veririm. Sonra kalkıp diyorlar ki adalet reformu yapacağız. Gelecek tasarıya bakacağız gerçekten bir reform mu var göreceğiz.

"Papazı serbest bıraktı diye..."

-Trump, Erdoğan'a teşekkür ediyor. Papazı serbest bıraktı diye. Kalkıp diyemiyor ey Trump onu ben değil Türk adaleti bıraktı.

Şule Çet davası

-(Şule Çet) 20. kattan atanların parası pulu var. İmkanları gücü var. Şule Çet'in babasının nesi var? Gücü yok. Sıradan bir vatandaş. Hakkını arayamazsın diyorlar, baskı kuruyorlar. Bu ülkede iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var.

"Askeri öğrenciler içeride"

-Askeri öğrenciler içeride komutanları dışarıda. Askerliği herkes bilir. Alttakinin üsttekine itiraz etmesi mümkün değildir.

"Hani siz adalet arıyordunuz?"

-ODTÜ, hepimizin gözbebeği. Diploma törenleri yapılacak. Önceden polis baskınıyla 4 öğrenci gözaltına alınıyor. Törenden sonra bırakıyorlar. Pankart taşımasınlar, hükümeti eleştirecekler diye. Hani siz adalet arıyordunuz?

"Kandıracağını sanıyor"

-Bir bakanımız var mizah unsuru oluyor arada bir. Bir söylediği üç gün sonra tutmuyor. Sadece Pakdemirli 2021 sonuna kadar et ithalatı olmayacak diye açıklama yapmış. Sadece 2019'un ilk beş ayında 251 bin büyükbaş hayvan ithal ettik. Bir bakan düşünün topluma doğru bilgi vermiyor. Kandıracağını sanıyor. O koltukta hangi gerekçeyle oturuyorsun?

"Neyin istişaresi bu?"

-Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu. Neyi istişare edecekler? Erdoğan'a itiraz mı edecekler? Hayır efendim. Bunlara 13 bin lira para verdiler. Bunlar da dediler ki 13 bin lira veriyorlar. Yükseltin bu parayı. Ne oldu 18 bin lira oldu. Neyin istişaresi bu? Aldığınız para fakir fukaranındır.

Arınç'a soruluyor. Edepsizler maaşımı tartışıyor diyor. Eğer vatandaşlar daha makamınıza oturmadan zam yapıyorsunuz diye sizi eleştiriyorsa sen vatandaşa edepsiz diyemezsin! O parayı sana vatandaş veriyor. Sen dönüp vatandaşa edepsiz diyemezsin. Diyen insan dönüp aynaya bakacak. Vatandaşın bunu sorgulamaya hakkı var çünkü o parayı vatandaş veriyor.

"Evet, Türkiye uçuyor, yokuş aşağı"

-Türkiye'yi bu anlayış yönetiyor. EYT'lilere ‘türediler’ denmesi gibi. Sen kimin parası ile karnını doyuruyorsun? ‘Tek adam rejimini kuralım Türkiye'yi uçuralım demişti’. Evet, Türkiye uçuyor, yokuş aşağı. Damat başka alemlerde, başka dünyalarda.”

-Musluğu açtığında beş çeşit vergi ödüyor, bez alırken vergi ödüyor vatandaş. 13 bin maaşın 18 bine çıkıyor vatandaş sorduğunda da edepsiz diyorsun. Edep yahu. Edep nedir, erkân nedir bilir misin sen?

Trump'ın sözleri

-Eğer sen bir devlet başkanının önünde Holywood'da oyun oynayacak kişilere benzetiliyorsan oturup itibarını düşünmen lazım.

"Tarafsız oldun da biz itiraz mı ettik"

-Meydanlara Cumhurbaşkanı olarak çıkıyor, bize oy verin diyor. Bize her türlü hakareti ediyor. Cevap verdiğimizde Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapılıyor. Ne Cumhurbaşkanına hakareti? Sen Cumhurbaşkanı değilsin ki. Getir Anayasa'nın bu maddelerini değiştirelim. Tarafsız oldun da biz itiraz mı ettik. Taraflı cumhurbaşkanı olmaz.