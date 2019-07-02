Sezai Temelli'den Madımak çıkışı! Hesabını soracağız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Alevi katliamlarının hesabını soracağız” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Temelli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Alevi katliamlarının hesabını soracağız; yüzleşmeyi başaramadığımız sürece toplumsal barışı sağlamak mümkün değildir.

Bu iktidar, zulüm, şiddet iktidarıdır. İktidar, Madımak'ta olduğu gibi suçu örtmeye çalışan devleti korurken, halkı zulüm cenderesine alan bir anlayıştadır.

Savaşa karşı demokrasiden yana mücadelemizi tutku ile büyüteceğiz..

''Öcalan'ın sesini kısmayın''

Kürtler Türksüz, Türkler Kürtsüz yapamaz. Biz 1000 yıldır bir aradayız. Bizi düşman görenlere en güzel yanıtı biz vereceğiz. Kürt halkına doğal düşman olarak bakanların barış ve demokrasi masasında yeri yoktur. Türkiye, İmralı’nın sesiyle buluştuğu zaman barışı sahici ve samimi yerden konuşmaya başladı. Öcalan’ın sesini kısmayın.

Davutoğlu'na tepki

Davutoğlu “3 yıldır susuyorum” diyor, sen sus zaten ne konuşacaksın; biz seni Suruç’tan Ankara’dan biliyoruz.

AK Parti’nin fabrika ayarı dediği yıllara dönün bir bakın 69 milyar dolarlık özelleştirme yapmışlar. Bugün bunca işsizlik yolsuzluk varsa o 2002-2007 dönemindeki iktisat politikaları nedeni iledir.

Doğalgaz zammını temmuzda yapıyor, ekimde bir açıyorsunuz kombiyi, kombi mi sizi ısıtıyor siz mi kombiyi belli değil. AK Parti dediğiniz zam ekonomisidir.

Sistem tepkisi

Taşıma suyla değirmeni çevirmeye çalışıyorlar fakat değirmende buğday yok. Taşı taşa sürtecekler. Partili cumhurbaşkanlığı anlayışı bu ülkenin tarihiyle, kültürüyle bağdaşmıyor.