Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı

ERZİNCAN'da yaşayan 74 yaşındaki kadının safra kesesinden 450 tane taş çıkarıldı.













Doktorlar bile şaşırdı

Ameliyatı gerçekleştiren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Çimen, çok sık karşılaştıkları bir vaka olmadığını belirterek, genelde 2 ya da 3 taşla ameliyat endikasyonu olduğunu ve kedilerinin de bu duruma şaşırdıklarını kaydetti.



Taburcu oldu

Dr. Çimen, meslek hayatında ikinci defa bu kadar sayıda taşla karşılaştığını ifade ederek, Zeynep Dağ’ı bir gün sonra taburcu ettiklerini söyledi.

Sağlığına kavuşan Zeynep Dağ ise, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek ultrasonda çok sayıda taş denildiğini fakat kendisinin de bu kadarını beklemediğini kaydetti.