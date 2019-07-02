HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na ikaz! Kapalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yeni parti iddialarıyla gündemde olan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli kurulması gündemde olan yeni partiyle alakalı, 'İsmi bayatlamış kişilerin yeni parti kurma iddiaları ortalığı çalkalandırmıştır. Eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde yer alan isimler olması garip ve tuhaf bir çelişkidir. Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Bir insanda vefanın olması için önce vicdan ve yürek olmalıdır.' ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: 

Davutoğlu ve Gül'e sert sözler...

"Bugün susma vakti değil" çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle oldukça manidardır. Bugüne kadar sanki konuşmamış birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur. Yeni bir halden bahseden eski Başbakanın sistem eleştirileri gerçekten talihsizliktir.

Bugün susma vakti değil diyenler...

Türkiye'nin yeni bir hale, partiye değil kararlı yürüyüşünü devam etmesine ihtiyaç vardır. İkazen kendilerine hatırlatayım. sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Bugün susma vakti değil diyenler, İstanbul'da sandık başına gittiğinde 'her şey çok güzel olacak' diyenler, kulaklarına üflenen her neyse gereğini yapmaya başlamışlardır.

Tavsiyem geçmişlerine baksınlar

Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşanlara Tavsiyem, geçmişlerine bakmaları, biraz izanları varsa özeleştirilerini yapmalarıdır.

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli "Yönetim sistemleri ayet hükmü değildir"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dominik Cumhuriyeti'nde skandal! Survivor'ın çekildiği yerde ölü sayısı 12'ye yükseldi
Foto Galeri Dominik Cumhuriyeti'nde skandal! Survivor'ın çekildiği yerde ölü sayısı 12'ye yükseldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması
Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan bankamatik memuru açıklaması
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan bankamatik memuru açıklaması
Uzmanı uyardı! Nasırı kesinlikle yakmayın
Uzmanı uyardı! Nasırı kesinlikle yakmayın
BM'den skandal "eylem planı" imzası! Dışişleri Bakanlığından sert açıklama
BM'den skandal "eylem planı" imzası! Dışişleri Bakanlığından sert açıklama
Karaman'da gözaltına alınıp sınır dışı edilmişti! HİV virüsü çıktı
Karaman'da gözaltına alınıp sınır dışı edilmişti! HİV virüsü çıktı
Fehmi Koru'ya büyük şok iki sitesine de siber saldırı
Fehmi Koru'ya büyük şok iki sitesine de siber saldırı
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas katliamı ne zaman oldu 2 Temmuz olayları neler oldu?
Sivas katliamı ne zaman oldu 2 Temmuz olayları neler oldu?
İşte Benitez'in yeni takımı
İşte Benitez'in yeni takımı
Ünlü fenomenin zor anları Instagram'da olay oldu
Ünlü fenomenin zor anları Instagram'da olay oldu
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
Elindeki mum yüzünden dudağı göğsüne yapışan kadının dramı
Elindeki mum yüzünden dudağı göğsüne yapışan kadının dramı
Bursaspor'un yeni hocası belli oldu
Bursaspor'un yeni hocası belli oldu
Merve Büyüksaraç kimdir aslen nereli Merve Büyüksaraç eşi ne iş yapıyor?
Merve Büyüksaraç kimdir aslen nereli Merve Büyüksaraç eşi ne iş yapıyor?
Yorumlar 7 yorum