Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na ikaz! Kapalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yeni parti iddialarıyla gündemde olan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli kurulması gündemde olan yeni partiyle alakalı, 'İsmi bayatlamış kişilerin yeni parti kurma iddiaları ortalığı çalkalandırmıştır. Eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde yer alan isimler olması garip ve tuhaf bir çelişkidir. Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Bir insanda vefanın olması için önce vicdan ve yürek olmalıdır.' ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Davutoğlu ve Gül'e sert sözler...

"Bugün susma vakti değil" çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle oldukça manidardır. Bugüne kadar sanki konuşmamış birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur. Yeni bir halden bahseden eski Başbakanın sistem eleştirileri gerçekten talihsizliktir.

Bugün susma vakti değil diyenler...

Türkiye'nin yeni bir hale, partiye değil kararlı yürüyüşünü devam etmesine ihtiyaç vardır. İkazen kendilerine hatırlatayım. sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Bugün susma vakti değil diyenler, İstanbul'da sandık başına gittiğinde 'her şey çok güzel olacak' diyenler, kulaklarına üflenen her neyse gereğini yapmaya başlamışlardır.

Tavsiyem geçmişlerine baksınlar

Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşanlara Tavsiyem, geçmişlerine bakmaları, biraz izanları varsa özeleştirilerini yapmalarıdır.