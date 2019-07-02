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Bursaspor'un yeni hocası belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Bursaspor'un yeni hocası belli oldu

Bursaspor, teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ı getirdi. Deneyimli teknik adam bugün sözleşme imzalayacak.

Gelecek sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen Koşukavak, anlaşmanın ardından tesisleri inceledi.

Deneyimli teknik adam, bugün tesislerde resmi sözleşmeyi imzalayacak. Koşukavak daha önce Gazişehir Gaziantep FK., İstanbulspor, Altay, Şanlıurfaspor ve Bursa Nilüferspor'da görev almıştı.

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