Gündemi sarsan iddia! Türkiye Amerikan ambargosuna hazırlanıyor

Türkiye ve ABD arasında yaşanan S-400 kriziyle ilgili iki Türk yetkiliden çarpıcı açıklamalar geldi. Yetkililer ABD silah ambargosunun ihtimal dahilinde olduğu belirterek TSK'nin elinde bulunan F-16 gibi Amerikan yapımı silahlar için bir süredir yedek parça depoladığını söyledi.

Yetkililer bu kararın ne zaman verildiğine, tam olarak hangi parçaların stoklandığına, bu parçaların nereden alındığına veya stokun gelecekte ne kadar bir süreyi kapsayabileceğine dair ayrıntı vermedi.

Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkili, Yetkililer, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması halinde hem Rusya’dan savaş jeti alabileceğini, hem de kendi savaş uçakları ile balistik füzelerini ülke içi kullanım ve ithalat amacıyla üretmeye çalışacağını söyledi.

Kongre’deki tasarılar

Amerikan Kongresi’nde Türkiye’nin S-400 almasına karşı hazırlanan beş farklı yaptırım tasarısından birinde, F-35 programı dışında olası yaptırımlardan etkilenebilecek savunma teçhizatı programları arasında Patriot hava ve füze savunma sistemi, CH-47F Chinook helikopterleri, UH-60 Black Hawk helikopterleri ve F-16 uçakları da sayılıyordu.

"Hazırlıklı olmak istiyorlar"

Bloomberg ilgili haberinde “Başkan Trump’tan gelen cesaretlendirici mesajlara rağmen en kötüsüne hazırlanan Türkiye, tartışmalı Rus füzesi alımı nedeniyle Kongre’den yaptırım kararı çıkması ihtimaline karşı Amerikan yapımı silahların yedek parçalarını depoluyor” ifadelerini kullandı. Bloomberg, Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs harekâtından sonra dört yıl boyu uygulanan Amerikan silah ambargosunu unutmadığı ve bu kez daha hazırlıklı olmak istediği yorumu da yaptı.