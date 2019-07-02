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Beşiktaş'tan Kevin Prince Boateng atağı

Beşiktaş'tan Kevin Prince Boateng atağı

İtalyan gazeteci Di Marzio, bu sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sassuolo'da olan Kevin Prince Boateng için Siyah -Beyazlılar'ın devrede olduğunu iddia etti.

Beşiktaş'a yeni sezon öncesinde transferle ilgili İtalya'dan flaş bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio, Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng ile görüşme halinde olduğunu yazdı.

Sassuolo kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boateng, geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirmiş ve sadece dört maça çıkabilmişti. 

Boateng, kariyerinde daha önce Milan, Dortmund, Schalke, Tottenham gibi ekiplerin de formalarını giymişti. 

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