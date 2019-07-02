HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Vestel, Venus V7'yi satışa sundu

İhlas Haber Ajansı
Vestel, Venus V7'yi satışa sundu

Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi V7’yi satışa sundu.

Vestel, fiyatıyla dikkat çeken Venus V7, yapay zeka destekli arka kamerasındaki portre, şehir, gece, yemek, gökyüzü, gün batımı, doğa, fon ışığı, kumsal ve çiçek çekim modları ile fotoğraf konusundaki iddialı olduğu belirtiliyor. 

Vestel’in Mart ayında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı ‘V’ serisinin en yeni üyesi Venus V7, satışa çıktı. Telefon ile ilgili yapılan bilgilendirmede; Venus ailesinin ilk sınırsız damla ekranlı modeli olan Venus V7’nin çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası bulunuyor. Üst segment akıllı telefonların tasarım ve teknolojik özelliklerine sahip V7, fiyat ve performans olarak kendi segmentinde önemli bir konuma sahip olacak. 155.4x71.8x8.11 mm’lik ölçülere sahip olan V7’nin ağırlığı ise 163 gram. 3 GB RAM ve microSD ile beraber 128 GB‘a kadar artırılabilen 32 GB dahili hafıza yer alan Venus V7’de ayrıca yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor. 

10 farklı çekim modu 
Vestel'in yeni model telefonunun yapay zekalı arka kamerasındaki 10 farklı çekim modu ile fotoğraflarda profesyonel bir görüntü sağlayacağı belirtiliyor. Bu sayede kullanıcı hiç uğraşmadan Venus V7 otomatik olarak ortamı algılayıp portre, şehir, gece, yemek, gökyüzü, gün batımı, doğa, fon ışığı, kumsal ve bitki çekim modlarına geçiş yapabilecek. Venus V7, kutusunda kendi kılıfı ve ekran koruyucusu ile gelirken, ekran koruyucusu telefona uygulanmış şekilde gelen Venus V7, müşterilerini ekran koruyucuyu uygulamak için de uğraştırmayacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar...
Sivas'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı
Sivas'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı
Hangi il kaç vekil çıkarıyor Yüksek Seçim Kurulu yeniden belirledi
Hangi il kaç vekil çıkarıyor Yüksek Seçim Kurulu yeniden belirledi
Ultra lüks konutlara ek vergi ekim ayına ertelendi
Ultra lüks konutlara ek vergi ekim ayına ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erkan Tan'ın kalemini kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erkan Tan'ın kalemini kırdı
Meral Akşener'den Ergenekon davası kararı sonrası sert açıklamalar
Meral Akşener'den Ergenekon davası kararı sonrası sert açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Merve Büyüksaraç kimdir aslen nereli Merve Büyüksaraç eşi ne iş yapıyor?
Merve Büyüksaraç kimdir aslen nereli Merve Büyüksaraç eşi ne iş yapıyor?
Vestel Venus V7'yi satışa sunuldu işte fiyatı
Vestel Venus V7'yi satışa sunuldu işte fiyatı
2 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile sorgulama
2 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile sorgulama
Çizilen teflon tencerelerden uzak durun
Çizilen teflon tencerelerden uzak durun
Uzman önerdi! Sıkı bir cilt haftada 2 kere tüketin
Uzman önerdi! Sıkı bir cilt haftada 2 kere tüketin
Survivor 2019 büyük ödül ne? Şampiyon ne kadar para alacak?
Survivor 2019 büyük ödül ne? Şampiyon ne kadar para alacak?
Merve Büyüksaraç Acun Ilıcalı olayı nedir Merve Büyüksaraç ne dedi?
Merve Büyüksaraç Acun Ilıcalı olayı nedir Merve Büyüksaraç ne dedi?
Ünlü fenomenin zor anları Instagram'da olay oldu
Ünlü fenomenin zor anları Instagram'da olay oldu
Yorumlar