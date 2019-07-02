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Sivas'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı

Madımak olayının yıl dönümünde anma etkinliği için emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sivas’ta 1993 yılında yaşanan Madımak olaylarında hayatını kaybeden 35 kişi için anma etkinliği düzenlenecek. Anma etkinliği nedeniyle emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. 

Sivas’ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu ölen 35 kişi için anma etkilikleri düzenleniyor. Etkinliklere katılmak için Sivas dışından çok sayıda kişi otobüslerle kente gelirken, emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis tarafından şehir girişlerinde durdurulan otobüslerdeki yolcuların kimlikleri kontrol edilerek, araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. 

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