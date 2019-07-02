Merve Büyüksaraç Acun Ilıcalı olayı nedir Merve Büyüksaraç ne dedi?

2012 yılında Survivor'a katılan Merve Büyüksaraç yarışma hakkında iddialarda bulunmuş ve o dönem yarışmacılara yemek verildiğini iddia etmişti. Acun Ilıcalı ile mahkemelik olan Merve Büyüksaraç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Merve Büyüksaraç Acun'a ne dedi?

Merve Büyüksaraç magazin basınının gündeminde. 2012 yılında Survivor'a katılan Merve Büyüksaraç o dönem yarışma hakkında çok iddialı sözler söylemiş ve Acun Ilıcalı'nın tepkisini çekmişti. Yarışmada yemek verildiğini söyleyen Merve Büyüksaraç'a Acun Ilıcalı dava açmıştı ve dava Acun'un lehine sonuçlandı.

Manken ve model Merve Büyüksaraç 2012 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla alakalı çeşitli iddialarda bulunmuştu. Büyüksaraç hatta o dönem, yarışmada yemek verildiğini belirtmişti. Bu iddiaların ardından medya patronu Acun Ilıcalı, manken hakkında tazminat davası açarak iddiaları yalanlamıştı. Dava ocak ayında sonuçlandı. Dün akşam yayınlanan Survivor finalinde Acun Ilıcalı davayı kazandığını hatırlatarak kazandığı 25 bin lirayı bağışlayacağını söyledi.

MAHKEME ACUN'U HAKLI BULMUŞTU: Manken Merve Büyüksaraç 2012 Survivor’ı sonrası, Survivorla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı’nın büyük tepkisini çekmişti. İddiaların, kendilerini karalamak için uydurulan yalanlar ve iftiralar olduğunu söyleyen Ilıcalı, o dönem Büyüksaraç’a avukatı aracılığıyla tazminat davası açmıştı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin bugün verdiği kararla Acun Ilıcalı haklı bulundu.

2006’da Türkiye güzeli seçilen Merve Büyüksaraç, TED Koleji’nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü okuyarak eğitimine devam etmiş ve bu bölümden de 2011 yılında mezun olmuştur. İşte Merve Büyüksaraç’ın hayatı…

MERVE BÜYÜKSARAÇ KİMDİR: 13 Haziran 1988’de Ankara’da doğan Merve Büyüksaraç, 2006 Türkiye güzeli olarak seçildi.

Merve Büyüksaraç 1,78 m boyundadır. TED Koleji’nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü okuyarak eğitimine devam etmiş ve bu bölümden de 2011 yılında mezun olmuştur.

Star TV tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 yarışmasında birinci seçilmiştir ve Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil etmiştir.

Merve Büyüksaraç 2007 yılında Buzda Dans yarışmasında yarışmıştır. 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. Survivor Yarışmasından elenip Türkiye’ye döndüğünde hem Acun Ilıcalı hem Acun Medya ekibine karşı açıklamalarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı ile mahkemelik olmuştur.