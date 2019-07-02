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Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcusu Gigi Datome ile sözleşme yeniledi.

Şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kostas Slukas ile 3 yıllık mukavele yenileyen Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcusu Gigi Datome ile sözleşme tazeledi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvetin sözleşmesinin üç sezon uzatıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takıma 2015 yılında dahil olan Datome, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko'da mücadele edecek.

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