Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcusu Gigi Datome ile sözleşme yeniledi.
Şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kostas Slukas ile 3 yıllık mukavele yenileyen Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcusu Gigi Datome ile sözleşme tazeledi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvetin sözleşmesinin üç sezon uzatıldığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takıma 2015 yılında dahil olan Datome, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko'da mücadele edecek.
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