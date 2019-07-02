Galatasaray'da 3 bomba birden! Transfer şov devam ediyor
Yaz döneminin ilk bombalarını Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'la patlatan Galatasaray, bir üçlü transfer paketi daha açıklamaya hazırlanıyor.
Terim'in prensi Fabian Delph... Orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Euro 2020'de İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer alma hayali kuran Manchester City'nin 29 yaşındaki yıldızı, Sarı-Kırmızılılar'ın teklifine sıcak bakıyor. Ada ekibi de Delph'i elden çıkarmayı düşünüyor.
Mehmet Topal iddiası... Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile yolları ayıran Mehmet Topal'ı listesine aldığı iddia edildi. Banefa transferinde Fernando'nun takasta düşünülmesi nedeniyle orta alana takviyeler de planlayan teknik kadronun tecrübeli futbolcuyu alternatifler arasına yazdığı iddia edildi.
5 yıldızlı Kartal... Beşiktaş, transferdeki sessizliğini üst üste bombalarla bozacak. Bachirou, Boyd, Narsingh ve Douglas'ın yanı sıra geçen sezon kiralık oynayan Kagawa imzaya çok yakın. Takımdaki fazlalıklar gittikçe kadroya önemli takviyeler yapılacak.
Forvete Vedat, kanada Trezeguet... Kalede Volkan'a yer yok. Skrtel, Alper ve Ozan kalıyor. Eljif Elmas ve Jailson'a satış izni var. Fejsa, Kolarov, Vedat Muriqi, Gustavo, Trezeguet ve Mert favoriler... Mahmut ve İrfan Can da gündemde.