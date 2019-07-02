Galatasaray'da 3 bomba birden! Transfer şov devam ediyor

Forvete Vedat, kanada Trezeguet... Kalede Volkan'a yer yok. Skrtel, Alper ve Ozan kalıyor. Eljif Elmas ve Jailson'a satış izni var. Fejsa, Kolarov, Vedat Muriqi, Gustavo, Trezeguet ve Mert favoriler... Mahmut ve İrfan Can da gündemde.