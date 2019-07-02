Irak''tan Türkiye'ye yeni ambargo! Yumurtadan sonra o ürünlere de yasak getirildi

Türkiye, Irak’ın başka ülkelerden ithal ettiği 944 kalem üründen bu ülkeye ihraç etmek için ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslarını sürdürürken, Irak Yönetimi yumurtadan sonra Türkiye’den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi.

Türkiye- Irak arasındaki ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslar sürdürülürken Irak’tan şok bir haber geldi. Mayıs ayında yumurta, haziran ayı itibariyle de içecek ve dondurma ithalatına yasak getiren Irak, şimdi de Türkiye’den yapılacak sofralık tuz, şehriye türleri ve makarna çeşitlerinin yasaklandığına dair tebliğ yayınladı.

'Kararın sebebi gergin siyasi ilişkiler'

Dünya Gazetesi’nden Burçak Göral’ın haberine göre; Irak Bakanlar Kurulu’nca alınan kararın 60 günün ardından yürürlüğe gireceği ve bir yıl yürürlükte kalacağı bildirildi. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Kadir Küllahçıoğlu, Bağdat rejiminin aldığı kararla birlikte Irak’a makarna ihracatının tamamen durdurduğunu vurgulayarak, kararın sebeplerinin Türkiye- Irak arasında devam eden gergin siyasi ilişkiler ve Irak’ta kurulan makarna fabrikalarıyla yerli üretimi yaygınlaştırma çabası olduğunu söyledi.