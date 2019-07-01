Şans eseri öğrenmişti Ünlü model kanseri böyle atlattı

Şans eseri öğrenmişti Ünlü model kanseri böyle atlattı

ABD'li 21 yaşındaki model Karolina Jasko, parmağında küçük siyah bir leke gördü ve o an hayatındaki dönüm noktası oldu.

Şans eseri öğrenmişti Ünlü model kanseri böyle atlattı - Sayfa 1

Karolina Jasko parmağında gördüğü lekeyi kabuk zannedip kopardı. Daha sonra parmağında küçük siyah bir lekeyi fark etti. İşte o an hayatındaki dönüm noktası oldu.

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Şans eseri öğrenmişti Ünlü model kanseri böyle atlattı - Sayfa 2

Fakat sonrasında hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı.

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Şans eseri öğrenmişti Ünlü model kanseri böyle atlattı - Sayfa 3

21 yaşındaki güzel Karolina Jasko, 2018 yılında yaşadığı eyaleti temsil ederek ülkenin en güzeli seçilmek için yarışmış ve dünya çapında tanınmaya başlamıştı.

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Şans eseri öğrenmişti Ünlü model kanseri böyle atlattı - Sayfa 4

Genç kadın bakım için ayda iki-üç kere takma tırnak takıyor ve bu işlem esnasında UV (Ultraviyole) ışığına maruz kalıyordu ancak son ana kadar hiçbir şey fark etmedi.

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