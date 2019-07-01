Şans eseri öğrenmişti Ünlü model kanseri böyle atlattı
ABD'li 21 yaşındaki model Karolina Jasko, parmağında küçük siyah bir leke gördü ve o an hayatındaki dönüm noktası oldu.
Karolina Jasko parmağında gördüğü lekeyi kabuk zannedip kopardı. Daha sonra parmağında küçük siyah bir lekeyi fark etti. İşte o an hayatındaki dönüm noktası oldu.
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Fakat sonrasında hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı.
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21 yaşındaki güzel Karolina Jasko, 2018 yılında yaşadığı eyaleti temsil ederek ülkenin en güzeli seçilmek için yarışmış ve dünya çapında tanınmaya başlamıştı.
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Genç kadın bakım için ayda iki-üç kere takma tırnak takıyor ve bu işlem esnasında UV (Ultraviyole) ışığına maruz kalıyordu ancak son ana kadar hiçbir şey fark etmedi.
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