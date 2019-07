Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a tepki! AK Parti tabanı bunu görmüyor mu

Yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a eleştiriler gelmeye devam ediyor. Gazeteci İdris Kardaş, bu isimlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci İdris Kardaş, katıldığı televizyon programında AK Parti ve CHP'li muhaliflerin arasındaki farklara ilişkin çok konuşulacak değerlendirmeler yaptı.

Kardaş, CHP'nin lider adayı olan önemli isimlerinin her seçimde partisi için çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

İki farklı durum

''CHP'li lider adayları, Muharrem İnce, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül her seçim çıkarlar CHP için çalışırlar. Sokak, sokak gezerler. Hepsi lider adayıdır ama. Her zaman kurultay isterler, zorlarlar, eleştirirler, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vururlar. Ama her seçimde de CHP için çok önemli çalışmalar yaparlar. Aday kimse onun arkasında kenetlenirler. Çünkü tabanları belli. O tabandan oy almaları gerekecek. Partisinin başarılı olması için de çalışırlar.''

AK Parti için çalışmadılar

Son günlerde yeni parti çalışmaları ile gündeme gelen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ise tam tersi bir strateji güttüğünü belirten Kardaş; ''Saydığımız üç isim de kaç defa referandum yaşadık, seçim yaşadık bunların çoğu kritik seçimler oldu. Kaç seçimdir bu isimler AK Parti için çalışmadı. Açıklama yapmadı.

AK Parti tabanından koparacaklar

Referandumda evet demedi. Hatta terse çalıştıkları oldu. Bu isimler kimden oy alacaklar? AK Parti tabanından koparacaklar. Peki AK Parti tabanı bunu görmüyor mu? Bizim için bunca yıl seçimde, referandumda hiçbir şey yapmamışlar, CHP ile birlikte çalışmışlar, Abdullah Gül için söylüyorum özellikle. ''Bu isimlere biz niye destek verelim?'' demeyecekler mi? ifadelerini kullandı.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...