Cenk Tosun'dan Beşiktaş itirafı

Milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere'de mutlu olduğunu ve söylerken ''Beşiktaş taraftarları ile benim aramda farklı bir bağ var.'' dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, beIN Sports'a geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a röportaj veren milli yıldız, Everton'da mutlu olduğunu belirtirken yeni sezon öncesi çok çalışacağını ve formayı kapacağını söyledi. İşte Cenk Tosun'un açıklamaları...

''Taraftarlar gitmemi istemiyorlar''

''İngiltere'ye alıştım. İstanbul'a göre biraz daha sakin. Ailemle birlikteyim. Kulübümde mutluyum. Orada bir Türk ailesi var. Bizi çok destekliyorlar. Ben idmana gidip geliyorum. Eşim oğlumla daha çok vakit geçiriyor. İngilizlerden çok pozitif dönüşler alıyorum. Beni seviyorlar ve fotoğraf çekiyorlar. Bir yere gitmemi istemiyorlar. Tribünde benim için beste yaptılar. Bu da beni gururlandırıyor.''

''En büyük hedefim Everton ile Avrupa'da oynamak''

''Premier Lig kariyerim inişli çıkışlı oldu. İlk gittiğimiz yarım sezonda olumlu işler yaptım. Marco Silva döneminde inişli çıkışlı bir grafiğim oldu. Bu sezon kampı iyi geçirip formayı almak istiyorum. Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool gibi takımlar var ligde. 7. olmak bile başarı. Benim en büyük hedefim Everton'la Avrupa'da oynamak. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum.''



''Vodafone Park'ı özlüyorum''

Beşiktaş taraftarları ile benim aramda farklı bir bağ var. Vaktim oldukça seve seve gidiyorum. Vodafone Park'ı ve takım arkadaşlarımı özlüyorum. Orada çok güzel anılarım var. Takım arkadaşlarımı da izlemeyi seviyorum.