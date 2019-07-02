HABER /  SPOR

Cenk Tosun'dan Beşiktaş itirafı

Cenk Tosun'dan Beşiktaş itirafı

Milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere'de mutlu olduğunu ve söylerken ''Beşiktaş taraftarları ile benim aramda farklı bir bağ var.'' dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, beIN Sports'a geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a röportaj veren milli yıldız, Everton'da mutlu olduğunu belirtirken yeni sezon öncesi çok çalışacağını ve formayı kapacağını söyledi. İşte Cenk Tosun'un açıklamaları...

''Taraftarlar gitmemi istemiyorlar''
''İngiltere'ye alıştım. İstanbul'a göre biraz daha sakin. Ailemle birlikteyim. Kulübümde mutluyum. Orada bir Türk ailesi var. Bizi çok destekliyorlar. Ben idmana gidip geliyorum. Eşim oğlumla daha çok vakit geçiriyor. İngilizlerden çok pozitif dönüşler alıyorum. Beni seviyorlar ve fotoğraf çekiyorlar. Bir yere gitmemi istemiyorlar. Tribünde benim için beste yaptılar. Bu da beni gururlandırıyor.''

''En büyük hedefim Everton ile Avrupa'da oynamak''
''Premier Lig kariyerim inişli çıkışlı oldu. İlk gittiğimiz yarım sezonda olumlu işler yaptım. Marco Silva döneminde inişli çıkışlı bir grafiğim oldu. Bu sezon kampı iyi geçirip formayı almak istiyorum. Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool gibi takımlar var ligde. 7. olmak bile başarı. Benim en büyük hedefim Everton'la Avrupa'da oynamak. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum.''

''Vodafone Park'ı özlüyorum''
Beşiktaş taraftarları ile benim aramda farklı bir bağ var. Vaktim oldukça seve seve gidiyorum. Vodafone Park'ı ve takım arkadaşlarımı özlüyorum. Orada çok güzel anılarım var. Takım arkadaşlarımı da izlemeyi seviyorum.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de FETÖ soruşturması: 28 muvazzaf askere gözaltı
İzmir'de FETÖ soruşturması: 28 muvazzaf askere gözaltı
Ahmet Davutoğlu AK Parti’nin oyunu yüzde 34’e nasıl indirdi?
Ahmet Davutoğlu AK Parti’nin oyunu yüzde 34’e nasıl indirdi?
Mansur Yavaş'tan otobüs duraklarına 'özür dileriz' yazısı
Mansur Yavaş'tan otobüs duraklarına 'özür dileriz' yazısı
Almanya ile İtalya arasında Carola Rackete krizi
Almanya ile İtalya arasında Carola Rackete krizi
ABD Başkanı Trump'tan sınırı aşan İran'a tepki: Ateşle oynuyorlar
ABD Başkanı Trump'tan sınırı aşan İran'a tepki: Ateşle oynuyorlar
İzmir'de gemide patlama! Ölü ve yaralılar var
İzmir'de gemide patlama! Ölü ve yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı
Ekrem İmamoğlu İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı
Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın
Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın
15 Temmuz hangi gün resmi tatil mi 3 gün kimlere tatil?
15 Temmuz hangi gün resmi tatil mi 3 gün kimlere tatil?
Bursa'da motosiklet sürücüsü polise çarptı
Bursa'da motosiklet sürücüsü polise çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Jopon takımın yöneticileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Jopon takımın yöneticileriyle görüştü
65 yaş maaşı ne kadar oldu bu ay zam olacak mı?
65 yaş maaşı ne kadar oldu bu ay zam olacak mı?
Çorum'daki korkunç cinayette yeni gelişme
Çorum'daki korkunç cinayette yeni gelişme
Survivor 2019 Seda Ocak kimdir?
Survivor 2019 Seda Ocak kimdir?
Yorumlar