Ahmet Davutoğlu AK Parti’nin oyunu yüzde 34’e nasıl indirdi?

Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhur ittifakında, AK Parti’nin oyları takriben % 34 ile 36 bandına gerilemiş görünüyor" sözlerine Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Elazığ'da yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor. Davutoğlu'nun AK Parti oylarının yüzde 34'e gerilediğini söylemesi tartışma konusu oldu.

Davutoğlu'nun bu açıklamaları köşe yazarlarının da gündeminde. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Davutoğlu'nun planlı olarak kafasında oluşturduğu algıyı desteklemek için, seçimler arasında işine gelen rakamları alıp, AK Parti’nin oyunu, indirdiğini yazdı.

Bu apaçık sahteciliktir

"Soruyorum bir akademisyene yakışır mı böyle bir çarpıtma" diyen yazar, yazısını böyle tamamlıyor:

"MHP’nin, 2015’teki oy oranını alıp.. MHP içinden İYİ Parti çıktığı gerçeğini gizleyip.. 2015’deki MHP oy oranı aynen duruyormuş gibi yapıp.. 23 Haziran’daki AK Parti oyundan düşüyorsanız.. Bu apaçık sahteciliktir.

Hani ben, son İmralı tartışmalarından sonra.. “Bir tane bile MHP’li, AK Parti adayına oy vermemiştir” diyeceğim ama.. “Binali Bey’in 23 Haziran’da aldığı % 44 oyun tamamı, AK Parti seçmeninden gelmiştir” diyeceğim ama.. Farzedelim, MHP’den de oy gelmiştir..

İyi de, MHP’den gelen oy, 2014 İstanbul mahalli seçimlerinde aldıkları % 4’ten daha fazla nasıl hesaplanabilir ki? Mahalli seçim ile, mahalli seçimi karşılaştırabilirsiniz. En son mahalli seçim olan 2014’te de, MHP İstanbul’da, % 4 oy almış.

23 Haziran’da da, % 44’den düşün % 4’ü.. Yine AK Parti’nin oyu % 40.. Davutoğlu ne diyor? “AK Parti’nin oyu, % 34-36 bandına inmiştir!”

Gelin de Davutoğlu’nu, dürüst bir politikacı olarak tanımlayın.. Tanımlayabilirseniz.."

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı