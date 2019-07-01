Fenerbahçe'den NBA'e bir isim daha

Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli'nin New Orleans ile anlaşmaya varmasının ardından, bir ayrılık haberi daha geldi. 2017-2018 sezonunun başında Kızılyıldız'dan Fenerbahçe Beko'ya transfer olan ve son 2 sezonunu sarı lacivertli formayla geçiren Marko Guduric, NBA ekiplerinden Memphis ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko'da 2 sezonda 72 Euroleague maçına çıkan Sırp oyuncu, geçen sezonu 6.7 sayı, 2 asist ve 1.6 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı. Böylece sarı lacivertli ekibin son dönemde NBA'e gönderiği oyunculara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Fenerbahçe forması giyen isimlerden Bojan Bogdanovic, Nemanja Bjelica, Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic, Brad Wanamaker ve James Nunally, daha önce NBA'in yolunu tutmuştu.

Öte yandan Fenerbahçe Bko, CSKA Moskova'dan ayrılan Nando De Colo'ya da resmi transfer teklifinde bulundu. İlk tercihinin NBA ekiplerinde forma giymek olduğunu belirten Nando De Colo, önümüzdeki iki hafta içinde sarı lacivertli ekibin teklifini kabul edip etmediğini açıklayacak.