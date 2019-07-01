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Rize'de 1,5 aylık hamile Başak'tan haber alınamıyor

Demirören Haber Ajansı
Rize'de 1,5 aylık hamile Başak'tan haber alınamıyor

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten'den (20) bir haftadır haber alınamıyor. Kayıp kadın için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten (20), bir hafta önce evinden çıktıktan sonra dönmedi.

Eşinden haber alamayan Mehmet Çamkerten, aynı gün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı.

Köy ve çevresinde yapılan arama çalışmalarında, Başak Çamkerten'e ait bir ize rastlanılamadı.

Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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