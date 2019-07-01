Eskişehir'de trafik kazası 1 ölü 2 yaralı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Abdullah Bal (24) ile eşi Kader Bal (18) ağır yaralandı, 7 aylık kızları Elif ise yaşamını yitirdi. Çiftin, rahatsızlanan kızlarını hastaneye götürdüğü öğrenildi.

ESKİŞEHİR Sivrihisar'a bağlı Yaverören Mahallesi Tavşantepe mevkisinde meydana gelen kazada; Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak Eskişehir'e gelen Abdullah ve Kader Bal çifti, rahatsızlanan 7 aylık bebekleri Elif'i hastaneye götürmek için 34 EAZ 82 plakalı otomobille yola çıktı. Abdullah Bal'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Canpolat Erdem yönetimindeki biçerdöver yüklü 06 AU 8697 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada tarlaya savrulan otomobilde Abdullah Bal ve eşi Kader Bal ile kızları Elif ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan minik Elif Bal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından TIR sürücüsü Canpolat Erdem ise gözaltına alınarak, ifadesi için Eskişehir Jandarma Komutanlığına götürüldü.