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Pakistan'da ailesini kurşuna dizdi sonra evi ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı
Pakistan'da ailesini kurşuna dizdi sonra evi ateşe verdi

Pakistan'ın Multan şehrinde yaşanan aile içi tartışma sonrasında 9 kişi hayatını kaybetti. 

Pakistan'ın Multan şehrinde aile içinde yaşanan tartışma bir faciaya neden oldu. Ajmal adında bir adam kayınpederinin evinde çıkan tartışma sonrasında evdekilere silahla ateş ederek 7 kişiyi öldürüp evi ateşe verdi.

Kurtarma ekiplerine göre, Ajmal'in karısı da dahil silahla ateş ettiği 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, aile üyesi 2 kişi yanarak can verdi. Yangında ağır yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Polis yetkilisi Imran Mehmood, yaşanan olayın onur meselesi yüzünden meydana geldiğini, Ajmal'ın kayınpederinin evini basarak karısı ve karısının annesi, 2 kız kardeşi ve 3 çocuğu dahil 7 kişiyi vurduğunu ve vurulan akrabaların hepsinin olay yerinde öldüğünü bildirdi. Mehmood, Ajmal'in daha sonra evde bulunan iki kişiyi zorla bir odaya kapatarak ateşe verdiğini söyledi. 



Polise göre, birkaç gün önce Suudi Arabistan'dan dönen Ajmal, karısından şüphelenmeye başladı. Olayla ilgili şüphelenilen 2 kişi gözaltına alınırken, polisin olay yerinden kaçan Ajmal'in erkek kardeşini aradığını bildirdi. 

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