Trabzonspor 9 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Trabzonspor, 1461 Trabzon ve altyapısından kadrosuna kattığı 9 futbolcuya sözleşme imzaladı

Trabzonspor, 1461 Trabzon ve altyapısından kadrosuna kattığı 9 futbolcuya Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki Futbol Koordinasyon Merkezi’nde imza töreni düzenlendi.



Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman ile İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Sadıklar’ın katıldığı imza töreninde Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç, Sertan İrkilmez, Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, İsmail Karakaş, Azat Kuçkar, Talha Reşat Bulut ve Mert Kurt ile sözleşme imzalandı.







1461 Trabzon’dan, bordo-mavili takıma katılan Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, Mert Kurt, İsmail Karakaş ve Azat Kuçkar ile 3’er yıllık, altyapıdan kadroya dahil edilen Talha Reşat Bulut, Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç ve Sertan İrkilmez ile 5’er yıllık mukavele yapıldı.







İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, “Çok güvendiğimiz, her biri birbirinden yetenekli 9 futbolcumuzu kadromuza dahil ettik. Bazı arkadaşlarımız altyapımızda, bazıları ise 1461 Trabzon’da yine Trabzonsporumuz için mücadele ediyorlardı. Şimdi onlar için yeni bir dönem başlıyor. İnşallah çok çalışacak, çok dinleyecek, güçlenerek Trabzonsporumuzun başarısı için ter dökecekler. Hem camiamız hem de genç futbolcularımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.