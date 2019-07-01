Rüştü Reçber Türk futbolunun acı gerçeğini anlattı

16 yıl önce bugün Barcelona'ya transfer olan Rüştü Reçber o günleri ve Türkiye'deki kaleci potansiyelini anlatırken acı gerçeği de itiraf etti.

Türk futbol tarihinde büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber, 16 yıl önce bugün Barcelona'ya transfer olmuştu. Efsane isim TRTSPOR'a konuştu.

"Türk futbolu için bir ilki gerçekleştirmiştim.'' diyen Rüştü Reçber, ''Başkan Laporta’nın seçim vaadiydim. Benden de onay almıştı. Çok güzel günlerdi. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Türk futbolu kaleciler açısından çok şanslı.'' ifadelerini kullandı.

''Üretmeyi başaramıyoruz''

Türk futbolunda sıkıntıları dile getiren Rüştü Reçber, “Olmaması için bir sebep yok. Mayamız sağlam. Ama radikal dönüşümler gerekiyor. Yetenek açısından sıkıntımız yok ama üretmeyi başaramıyoruz. Son dönemde yurt dışına giden futbolcularımız arttı. Bu da sevindirici bir haber.'' dedi.

''Şimdi çok iyi kalecilerimiz var''

Şu anda çok iyi kalecilerin olduğunu hatırlatan efsane eldiven, ''Eskiden kalecide zorluk çeken bir ülkeydik. 1-2 kişi üzerinden giderdik. Ama şimdi çok iyi kalecilerimiz var. Mesela Uğurcan, Gökhan, Okan, Muhammed ve daha niceleri var. Buradaki temel nokta teknik adamlarımızın gözü kara bir şekilde hareket etmeleridir." şeklinde konuştu.