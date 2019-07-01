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LDP'den parti kurması konuşulan Ali Babacan'a olay logo tavsiyesi

LDP'den parti kurması konuşulan Ali Babacan'a olay logo tavsiyesi

Parti kuracağı iddialarıyla siyasi arenada gündemin ana başlıklarından olmayı sürdüren eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'a Liberal Demokrat Parti'den espirili bir logo tavsiyesi geldi.

Sosyal medyada yaptığı mizahi paylaşımlarla gündem olan LDP,  yeni parti kurması muhtemel Ali Babacan'a eleştirisini dile getirmek için mizahi bir yol seçti.

Öyle ki Babacan'ın kuracağı yeni partinin programının ve felsefesinin kendilerininkinin kopyası olduğu düşünen LDP'liler tepkisini logo önerisi üzerinden dile getirdi.

İşte LDP'nin gündem olan o dikkat çeken paylaşımı;

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