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Ertuğrul Günay'dan bomba yeni parti demeçleri! Toplantılara katılıyorum

Ertuğrul Günay'dan bomba yeni parti demeçleri! Toplantılara katılıyorum

60. ve 61. hükümete AK Parti kadrolarında Kültür ve Turizm bakanlığı yapan Ertuğrul Günay, parti kuracağı öne sürülen Ali Babacan'ın yaptığı toplantılara zaman zaman katıldığını söyledi. Günay, "Ali Babacan 5'li kurulun sözcüsü olacak" dedi. 

Türkiye siyasi arenasında son birkaç aydır gündemden hiç düşmeyen AK Partili bazı isimlerin yeni parti kuracağı iddiaları artık iddia olmaktan öteye geçti gibi görünüyor.

Öyle ki eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan yeni parti kurması muhtemel bu isimlerden en çok konuşulanlardan biri Ali Babacan hakkında bomba açıklamalar geldi.

Babacan'ın çalışmalarına hız verdiği yeni hareketin toplantılarına zaman zaman katıldığını belirten Günay Artı Gerçek'ten Can Bursalı'ya konuştu.

Hareketin bir kadro hareketi olacağının altını çizen Günay, "Ali Babacan 5'li kurulun sözcüsü olacak" iddiasını da doğruladı.

''Herkesle istişare yapılıyor''

Yurt dışında yaşayan bir çok bilim insanına davette bulunulduğuna da değinen Günay, siyasetin farklı kulvarlarından ve toplumun her kesiminden isimlerle de bir araya geldiklerini ifade etti. Günay, "İYİ Parti gibi yalnızca bir partinin içinden çıkıp yola devam etmek gibi bir düşünce doğru değil. Herkesle istişare yapılıyor" diye konuştu.

Günay ayrıca yeni hareketin en geç yeni yıla kadar yola çıkması gerektiğini ifade etti. 
 
5'li kurul iddiası

AK Parti'de yönetimin ve politikaların belirlenmesinin tek kişinin iradesinde olmasına eleştirel yaklaşan ve kurulacağı iddia edilen partinin 5'li bir komisyon aracılığıyla ile yönetileceği ifade ediliyor. 5'li kurul olarak da adlandırılan komisyonda Abdullah Gül, Beşir Atalay, Fehmi Koru, Sadullah Ergin ve Haşim Kılıç'ın olacağı konuşuluyor.

Deklerasyon mektubu verdiği öne sürülmüştü

Babacan'ın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 23 Haziran öncesinde bir araya geldiği ve Babacan'ın AK Parti'nin kurucuları arasından ayrılmak istediği belirtilirken, Erdoğan'a bir 'deklerasyon mektubu' bıraktığı da ileri sürüldü.

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