HABER /  EKONOMİ

Çin ve Rusya ulusal para birimi noktasında anlaştı dolara yeni darbe

Çin ve Rusya ulusal para birimi noktasında anlaştı dolara yeni darbe

Rusya ile Çin arasında karşılıklı ödemelerde dolar yerine ulusal para biriminin kullanılmasını öngören bir anlaşma imzalandı. İki ülke, ulusal para birimi kullanımını yaygınlaştırarak ABD'nin baskı aracı olarak kullandığı doların etkisini kırmayı hedefliyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siuanov ve Çin Halk Bankası Başkanı Yi Gang, karşılıklı ödemelerde  dolar yerine ulusal para birimine geçiş yapmak üzere hükümetler arası bir anlaşma imzaladı.

Haberi geçen Izvestiya gazetesinde, Rusya alt meclisinin Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı ile Maliye Bakanlığı arasındaki bildirimlere de yer verildi. Gazeteye göre, anlaşmaya ilişkin detaylı bilgilerin de yer aldığı bildirimde Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, bakanlığın ekonomik ortaklarla yapılan anlaşmalarla ''ulusal para birimine'' yoğunlaşma çabalarının ülkenin ekonomik güvenliğini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Bildiride ayrıca, Rusya ile Çinli işletmeler arasındaki ulusal para birimlerinde ödemeler için yeni mekanizmaların zaten geliştirilme aşamasında olduğu belirtildi.Moskova yönetimi, ABD'nin ticari ortaklarına baskı yapmak için dolar silahını kullandığını eleştirerek ülkelerin ticarette ulusal para birimine geçiş yapmaları çağrısında bulunuyor. 

Rusya, 2018'de yaptırım dalgalarının ortasında ABD devlet tahvillerindeki varlıklarının çoğunu altına çevirmeye çalıştı.Ayrıca son yıllarda ticari ortakları ile imza attığı anlaşmaların çoğunu, yerel para birimleri üzerinden imzalama fikrini savundu.
 

SON DAKİKA HABERLERİ
Lucas Lima: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım
Lucas Lima: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik toplantılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik toplantılar!
İBB'de son dakika istifa haberi Genel Sekreter ve tüm yardımcıları istifa etti
İBB'de son dakika istifa haberi Genel Sekreter ve tüm yardımcıları istifa etti
Buffon Juventus'a geri döndü
Buffon Juventus'a geri döndü
Fenerbahçe Max Kruse'nin transferini bitirdi! İstanbul'da ev bile tutuldu
Fenerbahçe Max Kruse'nin transferini bitirdi! İstanbul'da ev bile tutuldu
Yeni Anayasa 4 partinin masasında! Hukukçu kurmaylar harekete geçti
Yeni Anayasa 4 partinin masasında! Hukukçu kurmaylar harekete geçti
ÖNCEKİ HABERLER
‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ dalında EMEA Şampiyonu: AssisTT
‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ dalında EMEA Şampiyonu: AssisTT
MHRS hastane randevu alma MHRS giriş ekranı
MHRS hastane randevu alma MHRS giriş ekranı
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!
DGS sınav giriş belgesi alma TC ile DGS sınav yeri sorgulama ÖSYM
DGS sınav giriş belgesi alma TC ile DGS sınav yeri sorgulama ÖSYM
Siyah-beyazlı oyuncular sağlık kontrolünden geçti
Siyah-beyazlı oyuncular sağlık kontrolünden geçti
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yeri sorgulama ÖSYM
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yeri sorgulama ÖSYM
Irak, Türk ürünlerini birer birer engellemeye devam ediyor
Irak, Türk ürünlerini birer birer engellemeye devam ediyor
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
Yorumlar