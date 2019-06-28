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Yeni Anayasa 4 partinin masasında! Hukukçu kurmaylar harekete geçti

Yeni Anayasa 4 partinin masasında! Hukukçu kurmaylar harekete geçti

Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı seçilmesinin ardından CHP, İYİ Parti, Saadet Parti ve HDP yeni Anayasa önerisi için somut adım attı. Seçimlerden önce 4 partinin hukukçu kurmaylarının hazırladığı yeni Anayasa'ya dair 'Ortak Paydalar Raporu' yeniden masada.

Yerel seçim sürecinin 23 Haziran'da İstanbul'la birlikte tamamlanması ardından muhalefet partilerinin art arda gündeme getirdiği yeni Anayasa'ya dair somut bir çalışmanın bulunduğu öğrenildi. 

Yeni anayasa çağrısı

BirGün'de yer alan habere göre; dört muhalefet partisi stratejilerini netleştirmeye çalışıyor. Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ardından Salı günü CHP, HDP ve İYİ Parti liderleri yeni Anayasa çağrısında bulunmuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu tartışmaya önceki gün katıldı.

Erdoğan yeşil ışık yakmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını referanduma götürme" çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeşil ışık yakmadı.

"Ortak paydalar raporu" partilerin önünde

Dört muhalefet partisinin gündeme getirdiği 'yeni Anayasa' önerisi ise fikir olmanın ötesinde somut bir çalışmaya dayanıyor. 24 Haziran 2018'deki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı genel seçimleri öncesinde, Anayasa Hukukçusu CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında bu dört partinin hukukçu kurmaylarının oluşturduğu heyetin hazırladığı 'Ortak Paydalar Raporu' yeniden partilerin genel merkezlerinin önünde.

Ne zaman adım atılacağı net değil

Söz konusu rapor üzerinden dört parti arasında görüşmeler sürüyor. Raporun bir mutabakat metni olarak kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin ilk adımın, ne zaman atacağı bilinmiyor.

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