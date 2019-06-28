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AÖF yaz okulu kayıt ekranı nasıl olur 2019 TC ile giriş

AÖF yaz okulu kayıt ekranı nasıl olur 2019 TC ile giriş

Anadolu Üniversitesi'nin İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu kayıtları bugün yani 24 Haziran'da başladı. AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 28 Haziran'a kadar devam edecek. Peki AÖF yaz okulu kayıt ücretleri kaç para ve aöf yaz okulunda hangi dersler var?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi tarafından başladı. AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 28 Haziran'a kadar devam edecek. AÖF yaz okuluna Anadolu Üniversitesi'nin İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri kayıt yaptıracak. Peki AÖF yaz okulu kayıt ücretleri kaç para ve aöf yaz okulunda hangi dersler var? 

Yaz okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş fakat eksik derslerinden dolayı mezun olamayan öğrencilere; bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalan öğrencilere; dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak.

Sınavlar 14-15 Eylül’de

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak. Sınavlar 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavlarının her ilde yapılması planlanıyor.

YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER VAR?

1- Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 öder.
Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 öder.
Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 öder.
Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 öder.
Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 öder.

Not yükseltmek için yaz okulundan ders alabilir miyim?

1- Genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olup FF harf notu haricinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, not yükseltmek için ders seçemez.

2- Genel not ortalaması 2,00’nin altında olup başarısız olan FF harf notlu dersle birlikte koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu alınan ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilir.
 

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