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İran'da Bitcoin madencileri camilere akın edince hükümet önlem almaya karar verdi

İran'da Bitcoin madencileri camilere akın edince hükümet önlem almaya karar verdi

Bitcoin'e ilgi artarken İran'da camiler, elektriğin ücretsiz olması nedeniyle Bitcoin madencilerinin yeni adresi oldu. Enerji Bakanlığı elektrik tüketiminin son iki ayda yüzde 7'den fazla arttığını açıklarken, hükümet de önlem almaya hazırlandığını duyurdu.

ABD'nin ambargosuyla uluslararası ticaret yapmakta zorlanan İran'da yükselen Bitcoin fiyatlarıyla birlikte kriptopara madencilik uygulamaları hız kazandı.

Üretimi sırasında fazla elektrik harcandığı için, yüksek fatura ödemek istemeyen Bitcoin madencileri, elektriğin ücretsiz verildiği camilere yöneldi. 

Siber Yüksek Kurulu Bakanı Abolhassan Firouzabadi, elektriğin görece ucuz olması nedeniyle Bitcoin madenciliğinin ülkede ciddi bir endüstri haline dönüştüğünü söyledi. 

Enerji Bakanlığı Sözcüsü Mostafa Rajabi Mashhad, bitcoin madenciliği nedeniyle ülkede son iki ayda enerji tüketiminin yüzde 7'den fazla arttığını söyledi. 

Mashad'ın illegal madenciliğin bitirileceği yönünde yaptığı açıklamasının ardından 25 Haziran'da bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf ülkenin gündemine oturdu.

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