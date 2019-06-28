Fenerbahçe Altay Bayındır'la anlaştı taraftar Ersun Yanal'ı topa tuttu

Fenerbahçe, Ankaragücü'nün 21 yaşındaki kaptanı Altay Bayındır'ın transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda el sıkıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı yanlış tercihlerinden dolayı topa tuttu.

Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Altay Bayındır transferi için Ankaragücü ile 1,5 milyon euro'ya anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler 21 yaşındaki genç kalecinin transferi için Başkan Ali Koç'un yurt dışından dönmesini bekliyor.

Berke ile yollar ayrılabilir

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır transferi gerçekleşirse; Berke Özer ve menajeri yeni bir kariyer planlaması yapmak için bir araya gelecek. Altay Bayındır, 19 maçta 29 gol yerken 6 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.

5 kaleci var elinde

Volkan Demirel ile 1 yıl daha devam edecek olan Fenerbahçe'nin kalesinde Harun Tekin, Erten Ersu, Berke Özer ve Carlos Cameni görev yapıyor. Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın elinde bu kadar kaleci varken yeni bir ismi kadrosunda görmek istemesine tepki gösterdi.

Taraftar isyan etti

Özellikle Berke gibi genç ve geleceği parlak olan milli eldicenin Avrupa devleri tarafından takip edilirken Ersun Yanal'ın yüzüne bile bakmaması taraftarı kızdırdı.

İşte Fenerbahçeli taraftarların gösterdiği tepkiler...



