ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında karar!

Casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ne olmuştu?

ABD'nin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA'da çalışan Metin Topuz, Eylül2017'de gözaltına alınmış ve Ekim başında tutuklanmıştı. Metin Topuz'un "FETÖ'ye üye olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve aralarında eski savcı ile üst düzey emniyet yetkililerinin de bulunduğu 121 kişiyle teması olduğu tespit edilmiş; 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk iddialarıyla ilgili operasyonu yürüten kişilerle "dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık yaptığı" öne sürülmüştü.Topuz, "Bağlantılarım işimin bir parçasıydı. Karar mercii ben değilim, üstüm tarafından söyleneni yaptım" demişti.