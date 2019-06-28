HABER /  YEREL

Husumetlisi tarafından vurulan şoförün gülmesi olay oldu

İhlas Haber Ajansı
Husumetlisi tarafından vurulan şoförün gülmesi olay oldu

BURSA'da kamyon şoförü olan C.P. yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından vuruldu. Yaralanan C.P.'nin rahat tavırları dikkat çekti.

Bursa'da bir kamyon şoförü, yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından iki ayağından silahla vuruldu. Silahlı saldırgan kaçarken, yaralı şahsın sedye üzerinde gülmesi dikkati çekti. 

Olay, Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olan C.P., sabah saatlerinde fabrikaya gitmek için hareket etti. Sarı Cadde üzerinde bulunan bir kavşakta husumetlisi H.B. ile karşılaşınca kamyondan aşağı indi. C.P.'nin kamyondan aşağıya indiğini gören H.B., yanında bulunan silahı ateşleyerek C.P.'yi iki ayağından vurarak bölgeden hızla uzaklaştı.

 Hastaneye kaldırıldı
Kanlar içerisinde kalan C.P. kamyona binerek yakın noktada bulunan fabrikaya giderek çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı C.P. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan C.P.'nin sedye üzerindeki rahat hareketleri dikkat çekerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri silahlı saldırı sonrası kaçan H.B.'yi arıyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Ağar'dan TSK üslerine saldıran Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Abdullah Ağar'dan TSK üslerine saldıran Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Markete giren hırsızlar para yerine çikolata çalarak kaçtılar
Markete giren hırsızlar para yerine çikolata çalarak kaçtılar
Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye gelişi sırasında ilginç anlar! Deterjan döktüler
Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye gelişi sırasında ilginç anlar! Deterjan döktüler
Üzerinden bakın ne çıktı! Şeyma öğretmen ile kardeşini öldürdü
Üzerinden bakın ne çıktı! Şeyma öğretmen ile kardeşini öldürdü
Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti
Kanun yürürlüğe giriyor! Sinemalarda reklam süreleri kısalıyor
Kanun yürürlüğe giriyor! Sinemalarda reklam süreleri kısalıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Mozilla, Android için tasarladığı tarayıcısını duyurdu
Mozilla, Android için tasarladığı tarayıcısını duyurdu
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!
Kaan Yıldırım kaç yaşında boşandığı eski eşi Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Kaan Yıldırım kaç yaşında boşandığı eski eşi Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?
PUBG 2 oyunu mu geliyor? Kafa karıştıran açıklamalar
PUBG 2 oyunu mu geliyor? Kafa karıştıran açıklamalar
Orkun Işıtmak kimdir kaç yaşında Orkun Işıtmak ne iş yapıyor mesleği
Orkun Işıtmak kimdir kaç yaşında Orkun Işıtmak ne iş yapıyor mesleği
Yorumlar