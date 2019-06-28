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Markete giren hırsızlar para yerine çikolata çalarak kaçtılar

İhlas Haber Ajansı
Markete giren hırsızlar para yerine çikolata çalarak kaçtılar

KAYSERİ'de 2 hırsız girdikleri marketten 106 TL değerinde çikolata çalarak kaçtılar.

Kayseri’de bir marketten 106 TL değerinde çikolata çalan iki hırsız polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin 8 gün önce de aynı marketin başka şubesinden yine hırsızlık olayının failleri oldukları ortaya çıktı. 

27 Haziran’da Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarı’nda bulunan marketler zincirinin bir şubesinde meydana gelen olayda Ç.A.(22) ve B.N. (19) isimli iki şüpheli 106 TL değerinde çikolata çalarak kaçtılar. 
Şikayet üzerine polis ekiplerince iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

2 şüpheli gözaltında
Şüpheliler Ç.A. ve B.N.’nin 19 Haziran’da aynı marketler zincirinin Köşk Mahallesi’ndeki bir şubesinde de yaşanan hırsızlık olayının failleri oldukları güvenlik kameralarından tespit edildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

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