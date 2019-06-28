EPDK'dan yüzde 15 elektrik zammı açıklaması geldi

Elektriğe 1 Temmuz itibariyle geçerli olmak üzere yüzde 14,98 zam yapılmasına karar verildi. Tartışmalar üzerine EPDK, zammın gerekçelerini yazılı açıklamayla duyurdu.

EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında bir önceki tarife dönemine göre ElektrikÜretim AŞ (EÜAŞ) toptan satış tarifeleri ile görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ harici alımlarına ilişkin maliyeti oluşturan piyasa takas fiyatlarındaki artışların en önemli etken olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılmıştır. Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 61,8 lira ödenecektir." ifadesi kullanıldı.

Doğalgazda zam beklentisi

Doğalgazın fiyatını belirleyen BOTAŞ, 30 Haziran'a kadar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tarifeyi belirleyecek. Elektriğe gelen zamın ardından, doğalgazda da çift haneli bir zam gelme olasılığı güçlendi.

Önceki gün motorin, çay ve şekere zam gelmişti

Kuru çaya yüzde 15 zammın ardından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. şekere yüzde 16 zam yapıldığını açıkladı. Fiyat artışları bugünden itibaren geçerli olacak. ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı.