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Toplu taşıma kullananlara müjdeli haber! Google Haritalar'a geldi

Toplu taşıma kullananlara müjdeli haber! Google Haritalar'a geldi

2005 yılında kullanıma sunulan Google Haritalar uygulaması, yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte toplu taşımaya yönelik 2 yeni özellik kazandırdı.

Milyonlarca kullanıcı sayısı bulunan Google Haritalar, bundan sonra toplu taşımada kullanılan otobüsler için canlı trafik durumunu gösterecek. Gerçek zamanlı trafik koşullarını analiz eden Google, doğrudan yerel toplu taşıma yoğunluk durumu verisi paylaşan altyapıdan gerçek zamanlı bilgileri kullanıcılarına ulaştıracak.

Bir diğer yeni özellik ile Google Haritalar tramvay, metro ve otobüslerin daha önce yapılan sürüşlerini baz alarak araçların yoğunluk oranlarını gösterecek. Bu sayede kullanıcılar otobüse binerken veya bir sonraki otobüsü tercih ederken daha bilinçli bir şekilde karar verebilecek.

google harita

Özellikle gideceği yer için birden fazla otobüsü kullanmak zorunda kalan kullanıcıların otobüs tercihlerinde önemli rol oynaması beklenen söz konusu özellik, Google Haritalar uygulamasını da rakiplerine göre bir adım öne geçiriyor.

Google Haritalar için yayınlanan yeni güncelleme hem iOS hem de Android cihazları kapsıyor. 

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