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Galatasaray'ın istediği Douglas’ı Beşiktaş kaptı

Galatasaray'ın istediği Douglas’ı Beşiktaş kaptı

Beşiktaş, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da tamamlayan Douglas’ı bitirdi.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Douglas’ı bitirdi. Son 2 haftadır yoğun şekilde Brezilyalı yıldızla görüşen Kartal, oyuncuyu ikna etti. 3 yıllık resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Oyuncunun bonservisi elinde olduğu için temasları çabuk sonuçlandıran Beşiktaş, önümüzdeki günlerde KAP açıklamasını yapmaya hazırlanıyor.

8 Temmuz’da kampa katılacak
Son anda bir sürpriz yaşanmazsa Sambacı, 8 Temmuz’da Kartal’ın Riva’da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

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