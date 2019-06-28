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G-20'de Trump'tan Putin'e uyarı: Seçimlerimize müdahale etme

G-20'de Trump'tan Putin'e uyarı: Seçimlerimize müdahale etme

JAPONYA'daki G-20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seçimlere karışmaması uyarısını gülerek "Seçimlerimize müdahale etme" diyerek yaptı.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, zirveden bağımsız olarak görüştü.

İki lider, fotoğraf çekimi için yerlerine geçtikleri sırada kısa süreli bir diyalog kurmuştu.

"Seçimlerimize müdahale etme"

"Rusya'nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesini gündeme getirecek misiniz?" sorusu üzerine Trump, "Evet, elbette" dedikten sonra Putin'e gülerek, "Seçimlerimize müdahale etme" dedi.

Ne olmuştu?

Özel Yetkili Savcı Mueller 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu. Adalet Bakanı Barr ise raporun önemli bulgularını iki gün sonra dört sayfalık bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

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