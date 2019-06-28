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Singapur merkezli kripto para borsasına milyonlarca dolarlık saldırı

Demirören Haber Ajansı
Singapur merkezli kripto para borsasına milyonlarca dolarlık saldırı

Singapur merkezli kripto para birimi borsası Bitrue’ya yapılan siber saldırıda 9.3 milyon Ripple ve 2.5 milyon Cardano ele geçirildi.

Bitrue’nun 26 Haziran’da resmi Twitter hesabından duyurduğu saldırıda siber hırsızların 4.5 milyon dolar değerinde Ripple ve 234 bin 500 dolar değerinde Cardano’yu kendi cüzdanlarına transfer ettikleri belirtildi.
Borsadan yapılan açıklamada, Bitrue yatırımcıların “kişisel varlıklarının sigortalı olduğunu” ve söz konusu saldırıdan etkilenen bütün yatırımcılara “geri ödemelerin en kısa zamanda yapılacağı” belirtildi.

Söz konusu olayda bir saldırganın, kişisel hesaplara ulaşmak için borsanın risk kontrol ekibinin gözetim sürecinde bir açık tespit ettiği ve böylece varlıkları kendi dijital cüzdanına aktardığı belirtildi. Saldırıdan kısa bir süre sonra borsa, saldırganların eylemlerini askıya aldı.

Bitrue, borsanın en kısa zamanda operasyonlarına devam etmek için Singapur güvenlik yetkilileriyle iletişime geçtiğini ekledi.

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