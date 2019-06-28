HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da FSM Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da FSM Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu

İSTANBUL'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde dün başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün de trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde dün başlayan ve 52 gün sürecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. 

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışmaları başladı. 17 Ağustos tarihinde sonlanacak çalışmalar nedeniyle köprüde 4 şerit kapatılarak, trafik akışı 2 şerit geliş 2 şerit gidiş şeklinde sağlanıyor. Çalışmaların başlamasının ardından, sabah saatlerinde vatandaşların işe gitmek için kullandığı köprünün girişlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'nin Ankara Büyükelçisi daha önce ismi açıklanan Satterfield oldu
ABD'nin Ankara Büyükelçisi daha önce ismi açıklanan Satterfield oldu
Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak başladı! İşte yapacağı ilk iş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak başladı! İşte yapacağı ilk iş
2 yıl önce kaybolan Nesrin Koçaklı'yı öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
2 yıl önce kaybolan Nesrin Koçaklı'yı öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Emre Mor İspanyolları çıldırttı! İstenmeyen adam ilan edildi
Emre Mor İspanyolları çıldırttı! İstenmeyen adam ilan edildi
Ordu'da yaşlı adamın ekmek teknesi küle döndü
Ordu'da yaşlı adamın ekmek teknesi küle döndü
Minibüs önce otomobile sonra direğe çarptı! Yaralılar var
Minibüs önce otomobile sonra direğe çarptı! Yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
Kaan Yıldırım kaç yaşında boşandığı eski eşi Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Kaan Yıldırım kaç yaşında boşandığı eski eşi Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Ali Koç'u çıldırtan olay! Ömer Onan'a fırça attı kalemini kırdı
Ali Koç'u çıldırtan olay! Ömer Onan'a fırça attı kalemini kırdı
Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuç ekranı TC ile sorgulama
Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuç ekranı TC ile sorgulama
Mersin'de işe giden kadına eski kocadan kanlı pusu
Mersin'de işe giden kadına eski kocadan kanlı pusu
"1989 travması yaşamak istemiyoruz" önlemi! CHP harekete geçti
"1989 travması yaşamak istemiyoruz" önlemi! CHP harekete geçti
İl dışı öğretmen atama kontenjan öğrenme ekranı illere göre 2019
İl dışı öğretmen atama kontenjan öğrenme ekranı illere göre 2019
Erkan Tan’ın saygısızlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da rahatsız etmiş!
Erkan Tan’ın saygısızlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da rahatsız etmiş!
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar