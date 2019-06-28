İstanbul'da FSM Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu

İSTANBUL'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde dün başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün de trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde dün başlayan ve 52 gün sürecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.



Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışmaları başladı. 17 Ağustos tarihinde sonlanacak çalışmalar nedeniyle köprüde 4 şerit kapatılarak, trafik akışı 2 şerit geliş 2 şerit gidiş şeklinde sağlanıyor. Çalışmaların başlamasının ardından, sabah saatlerinde vatandaşların işe gitmek için kullandığı köprünün girişlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.