Erkan Tan’ın saygısızlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da rahatsız etmiş!

Ekrem İmamoğlu’na canlı yayında oğlum diyerek hitap eden ve herkesin tepkisine yol açan Erkan Tan’ın bu davranışının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da rahatsız ettiği ortaya çıktı.

Katıldığı canlı yayında A Haber Sunucusu Erkan Tan ile ilgili konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsız olduğunu söyledi.

Selvi, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında seçim dönemi boyunca iktidara yakın medyanın dilinin AK Parti MYK üyeleri tarafından da eleştirildiğini ifade etti.

Erkan Tan Erdoğan'ı da rahatsız etti

A Haber Sunucusu Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap etmesinin AK Parti MYK’da gündeme geldiğini belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tan'dan rahatsız olduğunu açıkladı.

Sayın Cumhurbaşkanı da o rahatsızlığa katılıyor

Selvi canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

''İstanbul’da milyonlarca insanın oyunu alan bir belediye başkanı için canlı yayında oğlum diye hitap eden bir programcı vardı. Orada o rahatsızlık dile getiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da o rahatsızlığa katılıyor. Elbetteki Ak Parti’nin görüşlerini temsil imkanı olan isimler ortaya koyar ama kitleler öyle anlamıyor.

AK Parti'ye yakın medyanın kullandığı dil çok kirli bir dildi

AK Parti'ye yakın medyanın kullandığı dil çok negatif bir dildi, kirli bir dildi. Ak Parti'nin köklerinden geleneklerinden gelen o kucaklayıcı, sevginin, ahlaklı insanların kullanması gereken bir dil yerine, ekrandan insanları tehdit eden, parmak sallayan, hatta ekranlardan savcılara insanları ihbar eden bir dildi o dil AK Parti'ye büyük zarar verdi.