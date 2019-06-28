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Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak başladı! İşte yapacağı ilk iş

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak başladı! İşte yapacağı ilk iş

27 Haziran'da mazbatasını alarak göreve başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FSM'deki köprü çalışması nedeniyle yaşanan yoğun trafikle ilgili "Bu sıkıntı, bugün ele alıp müdahale edeceğimiz konulardan olacak" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni görevine toplu şekilde dua ederek başladı.

"Allah mahcup etmesin"

Ailesi ve partililerle birlikte toplu dua eden Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı dua fotoğraflarına, "2014'de Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde olduğu gibi, bugün de İBB makamında dualarımızı ederek göreve başladık. Allah mahcup etmesin." notunu ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesai başlangıcı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Müdahale edeceğimiz konulardan olacak"

İmamoğlu, İstanbul'da köprüdeki çalışma ile yoğunlaşan trafikle ilgili olarak şunları söyledi:

Köprülerde başlatılan çalışma nedeniyle ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıyayız. Bu sıkıntı, bugün ele alıp müdahale edeceğimiz konulardan olacak.

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